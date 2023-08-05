قال الدكتور أحمد البحيري، الباحث في الشئون الإرهابية، إن مواجهة فاغنر مع فرنسا وأمريكا بالنيجر "حرب عصابات"، متابعًا أنه منذ عامين أصبح هناك استراتيجية للجماعات والتيارات التي تقوم بعمليات انقلابية وهى الاستعانة بقوات فاغنر، والانحياز إلى روسيا كنوع لمعادلة الميزان مع الدول الأوروبية.

قوات فاغنر:

وأضاف الدكتور أحمد البحيري، أن قوات فاغنر، في مواجهة مع جيوش منظمة يحتاج لدراسة، وهناك تعاون فاغنر مع بعض المليشيات المسلحة في أفريقيا، مؤكدًا أن مواجهة فرنسا أو الولايات المتحدة يحدث فوضى ومحاولة عمل حرب العصابات أو المليشيات.

وأشار إلى أن فاغنر لا تواجه قوات فرنسية أو أمريكية، ولكن مليشيات مسلحة، موضحًا أن في منطقة ميناكا أرسلت القوات المالية، قوات إلى فاغنر، وقامت داعش بإسقاطها وقتلت منهم 10 أشخاص، وأعلن متحدث الجيش عن ذلك.

وتابع، أن التدخل العسكري محتمل من تحالف غرب أفريقيا بقيادة فرنسا ودعم أوروبا يرى أنه يميل لصالح التحالف حتى وإن تدخلت فاغنر.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج الشرق الأوسط، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية.