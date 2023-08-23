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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل آيس كريم البلوبيري

آيس كريم بالبلوبيري
آيس كريم بالبلوبيري

آيس كريم البلوبيري من الحلويات المنعشه التي يعشقها الأطفال وتتميز بمذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.

 

آيس كريم البلوبيري

طريقة عمل آيس كريم البلوبيري

المقادير

- البلوبري : 4 اكواب (طازج أو مجمد)

- سكر : 2 كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب (كامل الدسم)

- كريمة : كوب (سائلة)

- كريمة الخفق : 2 كوب (مخفوقة)

- البلوبري : نصف كوب (للتزيين)

 

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طريقة التحضير

ضعي البلوبيري المجمد في محضرة الطعام واهرسيه.

أضيفي السكر للبلوبيري وضعي المزيج في قدر على نار متوسطة وحركي حتى يذوب السكر.

ضعي المزيج في طبق وأدخليه للفريزر لمدة ساعة.

ازيلي المزيج من الفريزر وأضيفي الفانيلا والحليب والكريمة واخلطي المزيج في محضرة الطعام  أو محضرة الآيس كريم.

أضيفي الكريمة واخلطي بالملعقة.

بطني قالب كيك مستطيل أو وعاء بورق النايلون وضعي الخليط فيه وأدخليه للثلاجة ليلة كاملة.

اسكبي الآيس كريم بملعقة الآيس كريم وقدميه بارد مع البلوبيري الطازج.

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