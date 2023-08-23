عمر مرموش ضمن قائمة فرانكفورت لمواجهة ليفسكي بدوري المؤتمر الأوروبي

يتواجد النجم المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فرانكفورت الألماني في قائمة فريقه التي تستعد للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ليفسكي صوفيا البلغاري، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

قائمة فرانكفورت لمواجهة ليفسكي صوفيا

قائمة فرانكفورت

موعد مباراة فرانكفورت وليفسكي صوفيا

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليفسكي صوفيا البلغاري مساء غدا الخميس على استاد جورج اشباروهوف في تمام الساعة الثامنة مساء في مباراة الذهاب لتحديد المتأهل للمجموعات.

أرقام عمر مرموش بالدوري الألماني

شارك عمر مرموش في 60 مباراة بالدوري الألماني قبل بداية مشواره مع فرانكفورت، حيث سجل 8 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة، حيث خاض 39 مباراة مع فولفسبورج سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا واحدا، بينما دافع عن ألوان شتوتجارت فى 21 مباراة، أحرز فيها 3 أهداف وصنع 5.