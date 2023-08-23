"المدرسة الصيفية للفيزياء المتقدمة" مؤتمر علمى بجامعة المنصورة

تنظم كليه العلوم جامعة المنصورة، بالتعاون مع الجمعية العربية للفيزياء مؤتمرا علميا بعنوان (المدرسة الصيفية للفيزياء المتقدمة)، وذلك خلال الفتره من السبت حتى الخميس 31 أغسطس الحالى بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أسامه العيان عميد الكليه، والدكتور عادل صادق رئيس قسم الفيزياء واشراف الدكتور شعبان خليل - رئيس الجمعية العربية للفيزياء ومقررالمؤتمر الدكتور محسن زهران - أستاذ الفيزياء النظريه بقسم الفيزياء.



جاء تنظيم المؤتمر إلتزاماً بما أقرته القيادة السياسية فى رؤيتها المستقبلية 2030 لوطننا الحبيب والتي تستهدف بأن يكون محور التعليم والبحث العلمى هو الملف الرئيس الذى سيحظي بإهتمام بالغ ودعم غير محدود من كامل أجهزة الدولة، وفى هذا الإطار تسعى كلية العلوم جامعة المنصورة فى تحقيق رسالتها و رؤيتها فى أن تصبح من أهم المراكز البحثية و التعليمة ليس فقط على المستوى المحلى و لكن فى إطار فضائها العربي والافريقي وذلك بإعتماد خريطة طريق واضحة الاهداف.

من هذا المنطلق تم اقتراح برتوكول تعاون بين كلية العلوم والجمعية العربية للفيزياء فى استضافة ورعاية المدرسة الصيفية الأولى فى الفيزياء المتقدمة لطلاب مرحلة البكالوريوس و شباب الباحثين فى الفترة من 26/8/2023 إلى 31/8/2023 في رحابها. بإيمان عميق منا بأن كلية العلوم جامعة المنصورة هى المكان الامثل فى إستضافة ورعاية الدورة الأولى للمدرسة الصيفية إعتماداً على دورها الريادى والرائد التى تطلع بيه ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضاً على مستوى الشرق اوسطى فى تقديم مستوى تعليمي متقدم ونشاط بحثي متميز وخدمة مجتمعية فاعلة.

وقررت كلية العلوم جامعة المنصورة أن تستضيف وترعى عدد 65 طالب ( من العرب – المصريين – وطلاب جامعة المنصورة ) لحضور المدرسة الصيفية بفاعلياتها و أنشتطها المختلفة من محاضرات تعليمية وسيمينارت بحثية وورش عمل علمية لاكساب الطلاب المهارات البحثية المتقدمة وتبادل الافكار والرؤى واثراء روح التعاون بينهم . ولضمان حسن وكمال الاداء تم التنسيق ودعوة عدد من المحاضرين العرب والمصريين المشهود لهم بالكفائة التعليمية والبحثية للمشاركة فى كامل فاعليات المدرسة .



جدير بالذكر بأن الجمعية العربية للفيزياء(Arab Physical Society) هي منظمة علمية غير ربحية تم تسجيلها رسمياً في فرنسا في يونيو 2021، على غرار الجمعية الأوروبية للفيزياء والجمعية الفيزيائية الأمريكية. ومن أهم الأهدافها الرئيسية للجمعية العربية للفيزياء هو تعزيز البحث العلمي في مجال الفيزياء في الدول العربية ، ومن ثم تلعب الجمعية دوراً هاماً في تعزيز التواصل والتعاون بين العلماء المتميزين والطلبة العرب في جميع مجالات الفيزياء والتقنيات الحديثة ذات الصلة.