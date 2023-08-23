ضبط 4 طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المخابز البلدية والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز والسلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 5 مخابز بلدية لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب ٤ ونصف طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مجهوداتها للرقابة على الأسواق، حيث تم ضبط أحد محلات العطارة وبه كمية تقدر ب 500 عبوة من الزيوت منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت الحملة من تحرير 177 محضر تمويني متنوع للمخابز والمحال التجارية، منها 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 16 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 5 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، قامت لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين ومكتب متابعة المحافظ والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمرور على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز.

وقد تم تحرير عدد 5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 8 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 16 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 28 محضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد 7 محاضر عدم وجود سجل بالمخبز، وعدد 5 محاضر تصرف في الدقيق، وعدد 2 محضر تجميع الدقيق.

واشارة أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن جميع إدارات التموين والتجارة الداخلية تم التنبية على مراقبة المخابز البلدية بنطاق المحافظة وتكليف المهندس عبدالحميد حسين مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية بعمل تقرير يومى والمرور على كافة المخابز والمحال التجارية والتوقيع فى دفاتر الصرف والمخزون اليومى من الحصة المنصرفة من المستودعات والكميات المشتغلة بالمخابز عن طريف المكينات الخاصة بصرف الخبز المدعم للمواطنين وتم تخصيص الأرقام التالية للشكاوى التموينية والاتصال:

رقم مباحث التموين_ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين_ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك_ ١٩٥٨٨

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من سلامة وجودة رغيف الخبر ومطابقته للمواصفات والوزن المناسب.