محافظ الغربية يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بالمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم؛ لبحث عدد من الملفات التي تخص العملية التعليمية وعلى رأسها الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية إيجابية في المدارس.

وبدأ الاجتماع بدراسة آلية زيادة عدد الطلاب المقبولين بمدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالموهوبين والمتفوقين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وتناول الاجتماع متابعة مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات، ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا على تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

وأكد محافظ الغربية، إنهاء كافة أعمال الصيانة في المدارس لتأمين دخول الطلاب والتأكد من عدم وجود مشكلات في الصيانة حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى تسكين التلاميذ في الصفوف الأولى بالأدوار السفلية بالمدارس، والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.

وأشار رحمي، إلى أهمية التواصل الجيد مع أولياء الأمور من خلال مجالس المعلمين لإيجاد حلول خارج الصندوق لمواجهة المعوقات أمام انتظام العملية التعليمية، بجانب ضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات من أجل رفع وعي الطلاب والطالبات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وأيضا ترسيخ القيم الوطنية والروحية، مع البعد عن التخلف والجهل والتطرف والتعصب.