حضري تشيز كيك الكراميل المملح بخطوات سهلة وسريعة

تشيز كيك الكراميل المملح، من ألذ وصفات التشيز كيك بنكهات مختلفة وطيبة، لذلك تقدم لكم طريقة تحضيرها بالكراميل الرائع.

تشيز كيك الكراميل المملح

مقادير تشيز كيك الكراميل المملح

- لتحضير القاعدة :

بسكويت : كوب (فتات)

الزبدة : 5 ملاعق كبيرة

سكر : 2 ملعقة كبيرة

- لتحضير الكراميل :

نشاء الذرة : 7 ملاعق كبيرة

الماء : نصف كوب

سكر : 2 كوب

الزبدة : 75 غراماً

كريمة : 180 ملليلتراً (ثقيلة)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

- جبن كريمي : 680 غم

- السكر البني : كوب

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 4 حبات (كبير الحجم)

- الكريما الحامضة : كوب

- كريمة : ربع كوب (ثقيلة)

تشيز كيك الكراميل المملح

طريقة التحضير

لصلصة الكراميل: في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة، ضعي السكر والماء، ولا تحركي الخليط، واتركيه حتى تتكرمل ويصبح باللون الذهبي، ثم أضيفي الزبدة وقلبي، وعندما تمتزج المكونات، أضيفي الكريمة واخلطيها ثم أضيفي الملح.

افصلي ثلاث أرباع الكوب من الكراميل للتزيين، ثم أضيفي النشاء إلى باقي كمية الكراميل واخلطي حتى تصبح ناعمة القوام.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

اطحني البسكويت جيداً واخلطيه مع الزبدة والسكر، ثم اضغطي على المزيج في صينية مبطنة ومدهونة بالزيت واخبزيها لمدة 12 دقيقة.

لتحضير الحشوة: باستخدام محضر الطعام، ضعي الجبنة الكريمية، واخلطيها حتى تصبح ناعمة لمدة 4 دقائق، ثم أضيفي السكر، والفانيليا، والدقيق، والبيض واحدة تلو الأخرى، وعندما تصبح الحشوة ناعمة، أضيفي الكريمة الحامضة، والكريمة الثقيلة، وامزجي حتى تصبح ناعمة ولمدة دقيقتين.

ضعي حشوة الكراميل على البسكويت، واتركيها تبرد بالفريزر لمدة 10 دقائق حتى تتجمد قليلاً.

أخرجيه من الفريزر وصبي خليط الحشوة فوقها.

غطي القالب بورق الألمنيوم للتأكد من عدم دخول الماء، وضعي الصينية في صينية أكبر بداخلها ماء، واخبزي القالب في الحمام المائي على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي إلى اللون الذهبي، ثم أخرجيها واتركيها حتى تبرد لمدة 20 دقيقة.

للتزيين: اسكبي صوص الكراميل على الوجه ثم ضعيها في الثلاجة وتقدم.