أسهل وصفة لتحضر تشيز كيك التين خطوة بخطوة.. تقي من أمراض الكبد

التين من أشهى وألذ الفواكه الصيفية المحببة إلى قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، كما يوصى الأطباء بتناول من 4-5 حبات منها يوميًا، بسبب فوائده الصحية المذهلة، حيث كان يُستخدم منذ القدم في علاج العديد من الأمراض مثل السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي.

وصفة تشيز كيك التين

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك التين لكي تقدميها لأطفالك وأسرتك، للإستفادة من محتواه الغذائي الذي لا مثيل له.

تشيز كيك التين

مقادير تحضير تشيز كيك التين

3 كوب ونصف من بسكويت مطحون

نصف كوب من الزبدة الذائبة

3 ملعقة كبيرة سكر

للحشو:

450جرام جبنة طرية بيضاء

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيلا

نصف كوب لبن الزبادي

التغليفة:

قطع تين

2 ملعقة كبيرة دقيق الذرة

ملعقة كبيرة عصير ليمون الحامض

ملعقة كبيرة الزبدة

تشيز كيك التين

طريقة عمل تشيز كيك التين

سخني الفرن حتى درجة 350 درجة.

اخلطي البسكويت والسكر والزبدة جيداً ثم ضعي الخليط في قالب متحرك قطره 23 سنتيمتر أو أي قالب يمكنكِ إدخاله الفرن.

اخفقي الجبنة بالملعقة حتى تصبح طرية ثم أضيفي إليها السكر واخفقي الخليط.

أضيفي الييض المخفوق والفانيلا واللبن الزبادي إلى الجبنة واخفقي المزيج بالملعقة.

اسكبي مزيج الجبنة فوق خليط البسكويت.

اخبزي القالب في الفرن الحار مدة 30 دقيقة.

ضعي التين وأضيفي إليه النشا في قدر على النار الخفيفة مع التحريك المستمر حتى يجمد التين قليلاً.

أضيفي عصير الحامض والزبدة إلى الخليط وحركي الخليط وارفعيه عن النار واتركي خليط التين مدة 15 دقيقة ليبرد.

اسكبي خليط التين فوق التشيز كيك واتركيها في الثلاجة مدة 5 ساعات قبل أن تقدميها، وبألف هنا وشفا.