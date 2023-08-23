الجامعات الأوروبية في مصر تحتفل بتسلم الطلاب شهادة جامعة لندن

تقديم منحة كاملة للسابعة على الجمهورية أدبي ببرنامج السيكولوجي

شهدت الجامعات الأوروبية احتفالية تسليم الشهادات التي أرسلتها جامعة لندن للطلاب الناجحين في العام الأول بالجامعة (السنة التمهيدية)، بحضور الأستاذ الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء والمؤسس للجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

كما شهدت الاحتفالية تسليم منحة كاملة للطالبة عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد السابعة على الجمهورية أدبي للدراسة في الكلية الملكية بجامعة لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة ببرنامج السيكولوجي.

وأعلنت الجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة فتح باب الالتحاق لطلاب الثانوية العامة، وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية أو من خلال التقديم المباشر للجامعة حيث يتم قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والطلاب الوافدين من كافة الجنسيات المختلفة.

وقال الأستاذ الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن الجامعات الأوروبية في مصر مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، إذ تحظى بمكانة علمية مرموقة بين كبرى الجامعات التخصصية بالعالم.

وأضاف أن الجامعات الأوروبية تهدف إلى تقديم تعليم من الطراز العالمي؛ من خلال التعاقد مع هذه الجامعات العالمية لتقديم أرقى الدرجات العلمية في مختلف المجالات، حيث تُمنح الدرجات العلمية من الجامعات الأم مباشرة.

وتستضيف " الجامعات الأوروبية في مصر EUE" جامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم. حيث تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة لندن والتى تقدم من خلال كلياتها و مؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة. ومنها 12 تخصصاً متميزاً في الإقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الادارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الاجتماعية مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم فى العلوم الإجتماعية، و قد حصل منها 18 عالماً على جائزة نوبل.

كما تعاقدت الجامعة على سبعة برامج في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الإصطناعي و تطوير الويب و الهاتف المحمول و الواقع الافتراضي و تجربة المستخدم، و تمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.

كما سيتم منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن والمكون من عدد ست كليات ممثلة في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسيةLSE وكلية بيركبيك Birkbeck ، والكلية الملكية في لندن Kings’ College، وكلية الملكة ماري Queen Mary، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS، وكلية لندن الجامعية UCL والمصنفة الثامنة على العالم وحصل منها 30 عالم على جائزة نوبل. بالإضافة لذلك، تقدم الجامعات الأوروبية في مصر العديد من برامج الدراسات العليا LLM في القانون وذلك لإعداد كفاءات وطنية في مختلف فروع القوانين الدولية.

الجامعات الأوروبية تحتفل بتسلم الطلاب شهادة جامعة لندن

و تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر جامعة وسط لانكشاير والتى تمنح درجات البكالورويوس في العلوم الهندسية في تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات، كما سيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراة في هذه التخصصات. وتتميز جامعة وسط لانكشاير بعراقتها والتى يُنظر إليها على أنها إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية ، وارتباطها بالصناعة.

وتسعى الجامعات الأوروبية في مصر إلى تغيير مفهوم التعليم الجامعى الخاص فى المجتمع المصرى للحرص على فرض ثقافة النظام بكل ما يحمله من التزام وجدية بتطبيق نظام وقواعد الجامعات العالمية، وكذلك العمل على بناء شخصية الطالب الذى يدرس في إحدى الفروع المستضافة من قبل EUE بمناهج وطرق وأساليب علمية حديثة تساعد على تنمية طريقة تحصيل الطالب وفى الوقت نفسه تشجيعه على الاعتماد على النفس وادراكه للمستوى العالمى الذى يدرسه.

الجامعات الأوروبية تحتفل بتسلم الطلاب شهادة جامعة لندن

جدير بالذكر أن الجامعات الأوروبية تم انشاؤها طبقا للقرار الجمهورى رقم 86 لسنة 2021 واستنادا للقانون رقم 162 لسنة 2018 حيث تستضيف الجامعات الأوروبية فى مصر الجامعات الأولى المصنفة عالميا.