رئيس الوفد من أمام ضريح سعد زغلول: جميع هيئات الحزب أجمعت على قرار ترشحي لانتخابات الرئاسة

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن جميع مؤسسات الحزب تؤيد المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، مشيرًا إلي أن جميع هيئات الحزب اجمعت على ترشحي لانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوفد ألقاها من أمام ضريح سعد باشا زغلول بمناسبة إحياء زكري زعماء الوفد الثلاثة، في حضور الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، وعدد من اعضاء الهيئة العليا وقادات الحزب من مختلف المحافظات .

ووجه رئيس الوفد رسالة للاعلام قائلا:" أقول من هنا من امام ضريح سعد زغلول أن جميع مؤسسات وهئيات الحزب تؤيد المشاركة، في انتخابات رئاسة الجمهورية، والدفع باسم رئيس الوفد للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية".

وتابع رئيس الوفد قائلا:"من هنا أقرر أن هذه المرحلة بالنسبة للوفد قد بدأ العمل بها من خلال وضع برنامج اقتصادي ينقذ الوطن وإصلاح التعليم وبالفعل تم العمل وهناك متخصصين من أبناء مصر والوفد يقومون بإعداد البرنامج الانتخابي، ولكن هناك قواعد والإعلان عن البرنامج الانتخابي، لا يحدث إلا بعد إعلان فتح باب الترشح والحديث عن البرنامج الانتخابي له توقيت سوف نعلن عنه قريباً ".

وردد أعضاء حزب الوفد هتافات " عاش الوفد ضمير الامة، فديين وفديين من النحاس ليوم الدين، ادي الوفد وادى رجاله تعيد أمجاده ، سند سند يحيا سند".

وألقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، خطاب سياسي من أمام ضريح سعد باشا زغلول خلال الاحتفال بذكرى زعماء الوفد سعد باشا زغلول ومصطفي باشا النحاس وفؤاد سراج الدين.

ويحتفل اليوم الأربعاء حزب الوفد بذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، وقد أعلن الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب والمتحدث الرسمى باسم الوفد أن الاحتفالات ستبدأ فى الساعة الثالثة عصر غد «الأربعاء» من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول، بعد إتمام جميع التجهيزات لاستقبال رئيس الوفد وقيادات الحزب.

الجدير بالذكر أن الزعيم فؤاد سراج الدين لقى ربه فى 9 أغسطس عام 2000 والزعيم مصطفى النحاس فى 23 أغسطس 1965، والزعيم سعد زغلول فى 23 أغسطس 1927.