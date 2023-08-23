إليسا في صدارة يوتيوب بسبب "العُقد"

دخلت الفنانة إليسا بأغنيتها الجديدة “العُقد” قائمة الأكثر مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أحدث الإصدارات الغنائية لـ إليسا

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ إليسا من خلال أغنية “أنا بتمايل على الـ beat”، التي سجلت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها "وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك وسط الناس موجوده لكن تايهه و مخضوضه ماليش غيرك و من غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة وسط الناس ملهيه لكن لسه انا هي حبيبتك اللي بتحبك و ماتغيرش ولا حاجه وطول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك".