تحارب السرطان وتعالج المفاصل.. فوائد صحية عديدة لبذور الأفوكاتو

تحتوي بذورالأفوكادو التي يرميها الكثيرون على العديد من الفوائد والفيتامينات، تقدر بأكثر من 70% من محتوى مضادات الأكسدة الموجودة في حبة الأفوكادو، مما يجعلها مصدرا ممتازا للتغذية مع فوائد صحية كبيرة.

ومن الممكن استخدام البذور بتقطيعها وخلطها مع العصائر والصلصات للحصول على دفعة صحية مذهلة، كما يمكن أيضاً طحنها بشكل منفصل ورشها على وجبات الطعام.

فوائد بذور الأفوكادو الصحية:

تساعد في كبح السرطان

كشفت إحدى الدراسات عن وجود ارتباطاً بين بذور الأفوكادو والوقاية من سرطان الدم النخاعي الحادّ (AML)، وتمَّ العثور على مركّب يعرف باسم "أفوكاتين ب" يساهم في تدمير الخلايا السرطانية AML، وليست له أية آثار جانبية سلبية على خلايا الدم السليمة مثل باقي أدوية السرطان.

تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقي من أمراض القلب

تساعد الألياف الموجودة في البذور والقابلة للذوبان على تخليص نظام القلب والأوعية الدموية من تراكم البلاك والكوليسترول، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وتساعد بذور الأفوكادو على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وتحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL.

تقلل من الالتهابات

بذور الأفوكادو تحتوي على مركّبات قوية مضادّة للالتهابات، تعرف باسم الكاتيكين والبروسيانيدين التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة، مثل مرض الزهايمر والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم.

تمنع الالتهابات الفطرية

يساعد مستخلص بذور الأفوكادو في تثبيط مسببات الأمراض مثل البكتيريا الفطرية والمبيضات، كما تساعد أيضاً في الوقاية من الحمى الصفراء.

مصدر ممتاز للبوتاسيوم

وتساهم في التخلص من السموم والسوائل الزائدة في الجسم، وتقليل تقلصات العضلات.

تساعد على الشعور بالشبع وفقدان الدهون

تساعد بذور الأفوكادو على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام بين الوجبات، كما تشجع على فقدان الدهون بشكل سريع، والتخلص من السموم والفضلات الزائدة، وامتصاص العناصر الغذائية ويعزز التمثيل الغذائي.

تمنع اختلال توازن السكر في الدم

تساعد على منع ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، من خلال إضافة بذور الأفوكاتو لأي عصير أو وجبة، لأنَّ المصدر الغني بالألياف يساعد على موازنة أي كمية من السكر، مما يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي

داخل بذور الأفوكادو ألياف قابلة للذوبان، ومركّبات قوية مضادّة للالتهابات تساعد على تقليل انتفاخ البطن، وتزيل السموم والفضلات التي يمكن أن تسبب مضاعفات.