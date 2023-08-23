الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تعلن عن تدريبات بالذخيرة الحية قرب تايوان

الصين
الصين

أصدرت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة "فوجيان" الصينية اليوم الأربعاء أمرا بعدم الإبحار، لمنطقة تقع بالقرب من تايوان، حيث من المقرر إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية يومي 24 و25 أغسطس.

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 إجراء التدريبات في "خليج شينغهوا"

وأضافت الإدارة أنه سيتم إجراء التدريبات في "خليج شينغهوا"، على بعد حوالي 160 كيلومترا من تايوان، من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء في كلا اليومين، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

 

يأتي الإعلان، فيما تزور رئيسة تايوان، تساي إينج-وين وعمدة مدينة "تايبيه الجديدة"، هو يو-إيه وتيري جو، الشريك المؤسس لشركة "هون هاي بريسيجن"، مقاطعة "كينمن"، بمناسبة الذكرى الـ65 لمعركة "القصف المدفعي 823" التاريخية، التي شهدت صد جمهورية الصين لعدوان جيش التحرير الشعبي بمساعدة معونات عسكرية أمريكية، حسب وكالة الأنباء التايوانية.

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