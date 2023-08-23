مؤشر السوق العام السعودي يغلق على انخفاض

شهدت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، بنسبة 0.1 %، ليغلق عند مستوى 11367 نقطة (- 10 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 72.50 ريال، وأنهت أسهم الأهلي السعودي، واس تي سي، ومعادن، والبنك الأول، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، والعربي الوطني، وجبل عمر، ومجموعة صافولا، والتصنيع الوطنية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و 2 %.

وأغلق سهم سدافكو، عند 325 ريالا (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات. في المقابل، أغلق سهم علم، عند 772 ريال (+ 8 %)، وسط تداولات بلغت نحو 430 ألف سهم، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وصعد سهم أسمنت حائل، بنسبة 4 % عند 12.60 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين، تصدر سهما سلامة، وثمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق المعذر ريت عند 8.83 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات على مالكي الوحدات.

بورصة قطر

سجل مؤشر السوق العام ببورصة قطر، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، بنحو 9.82 نقطة، أي بنسبة 0.09 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و444.93 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات يوم أمس.

وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى انخفاض أداء 5 قطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعات، الذي تراجع بنسبة 0.44 بالمئة، والاتصالات 0.20 بالمئة، والتأمين 0.16 بالمئة، إضافة إلى قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجعا بنسبة 0.13 بالمئة لكل واحد منهما، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاعين هما: النقل والعقارات، فصعد الأول 0.86 بالمئة، والثاني 0.26 بالمئة.

وسجلت بورصة قطر، تداولات بقيمة 82 مليونا و612 ألفا و513.752 ريال، وزعت على 35 مليونا و673 ألفا و826 سهما، بواقع 4 آلاف و249 صفقة.

بورصة الكويت

شهدت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، ليغق المؤشر السوق العام مرتفعًابنحو 18.18 نقطة، ليبلغ عند مستوى 7029.86 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.26 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 100.3 مليون سهم، عبر 10128 صفقة نقدية، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 34.11 نقطة، ليبلغ مستوى 03ر5689 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 %، من خلال تداول 7ر36 مليون سهم، عبر 2588 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار كويتي.