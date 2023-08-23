البورصة تبدد مكاسبها الصباحية وتخسر5.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

بددت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء مكاسبها الصباحية، وأغلقت التعاملات على تراجعات جماعية متأثرة بمبيعات.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 5.2 مليار جنيه، مقابل مكاسب صباحية ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.233.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوي18133نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى3679 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5414 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 39 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين االمصريين وسط تداولات 2.6 مليار جنيه .