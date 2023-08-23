بعد الإنضمام للمنتخب الأولمبي..ماذا قدم الثلاثي مظهر وفايد ومصطفى أشرف مع أنديتهم

أستدعى البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الثلاثي المحترف، مصطفى أشرف لاعب بوروسيا موشنجلادبخ الألماني، وبلال مظهر لاعب باناثيناكوس اليوناني، وعمر فايد المنتقل حديثا إلى صفوف فنربخشة التركي من المقاولون العرب.



يسعى ميكالي للاستفادة من خبرات اللاعبين المحترفين، خاصةً بلال مظهر المتوج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا للشباب بالمناصفة مع لاعب ألكمار، ماكس مييردينك المتوج بالبطولة، بعدما سجل بلال مظهر 9 اهداف خلال 4 مباريات فقط في إنجاز كبير للفرعون المصري الشاب.



مصطفى أشرف



فيما مصطفى أشرف لديه مقومات فنية مميزة كلاعب وسط مع فريق بوروسيا موشنجلادبخ للشباب، بعدما تدرج في فرق الفئات السنية حتى الوصول لفريق الشباب، وخوض مباريات معسكر الفريق الأول في بعض الأحيان. وكان مصطفى أشرف لعب مع منتخب ألمانيا للفئات السنية تحت 16 و17 و19 عاما.



خاض مصطفى أشرف مع موشنجلادبخ للشباب، 20 مباراة (1466 دقيقة) في الموسم الماضي في كافة المسابقات، لعب مصطفى أشرف كصانع ألعاب في 11 مباراة، بينما كلاعب خط وسط في 9 مباريات واستطاع تسجيل هدف وحيد بالإضافة لصناعة 5 أهداف، وفي الموسم الجديد 3 مباريات من أصل 4 حتى الأن.



كان اللاعب أنضم من قبل لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة عمر جابر في أحد معسكرات المنتخب ليشارك في لقاء ودي، قبل أن يستدعيه ميكالي في معسكر مارس الماضي.



بلال مظهر



يقدم بلال مظهر مستويات مميزة مع فريقه باناثيانكوس المنتقل إليه من صفوف المقاولون العرب، حقق "مظهر" إنجاز تاريخي للكرة المصرية والعربية بالتتويج بلقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 9 أهداف في 4 مباريات.



لعب بلال مظهر مع باناثيناكوس 25 مباراة (1746 دقيقة ) في كافة المسابقات بعدما أحرز 16 هدفا وصنع هدفين بالإضافة لـ مباراتين مع منتخب مصر للشباب في بطولة أفريقيا لكنه لم يسجل هدفا.



عمر فايد



لعب عمر فايد الذي تألق مع المقاولون العرب، 29 مباراة مع الفريق الأول للذئاب قبل أن ينتقل إلى فنربخشة التركي في صفقة بيع نهائي بالميركاتو الصيفي الحالي.



خاض “فايد” 25 مباراة في الموسم الماضي (1987 دقيقة)، وقدم مستويات مميزة للاعب بعمر الـ 20 عاما, بعدما قرر شوقي غريب مدرب المقاولون في نهاية الموسم قبل الماضي إشراكه بشكل أكبر قبل نهاية الموسم، ولعب مباراتين مع منتخب مصر للشباب وقتها.



في الموسم الماضي لعب "فايد" في الدوري 25 مباراة و ثلاث مباريات على مقاعد البدلاء، ومباراة في كأس مصر، وأخرى على مقاعد البدلاء.



ولعب مع منتخب مصر للشباب في بطولة أفريقيا في الثلاث مباريات وتواجد في مباراتين مع المنتخب الأولمبي شارك في لقاء والآخر على مقاعد البدلاء.

