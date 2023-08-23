توافد الوفديين على ضريح سعد زغلول للاحتفال بذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر

توافد عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للوفد وأعضاء الحزب علي ضريح سعد زغلول قبل وصول الدكتور عبد السند يمامة.

وشهد ضريح سعد اهتمام إعلامي كبير ووصول عدد من كاميرات الفضائيات لتغطية الحدث وخطاب الدكتور عبدالسند يمامة.

ومن المقرر أن يلقي في تمام الساعه الثالثه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد خطابا سياسيا هاما من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول.

يحتفل حزب الوفد اليوم بذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. ويلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام. كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد. كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابى الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.