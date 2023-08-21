مكتبة الوفد المصري بمعهد الدراسات تحتفل بذكرى سعد والنحاس

تحتفل مكتبة الوفد المصري بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية بذكرى رحيل الزعيمين الجليلين سعد زغلول ومصطفى النحاس والتي توافق يوم ٢٣ أغسطس.



وقال رئيس الوفد المصري إن المكتبة ستعرض مجموعة متميزة لأبرز المؤلفات التي تناولت سيرة الزعيمين الجليلين وكفاحهما منذ تشكيل الوفد المصري عام 1918 وحتى رحيل الزعيم الخالد سعد زغلول عام 1927 والزعيم مصطفى النحاس عام 1965.

وقال الكاتب الصحفي شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية إن مكتبة الوفد المصري تذخر بمجموعة متفردة من المؤلفات وستكون متاحة قريبا للاطلاع أمام القراء، كما سيتم نشر عرض وتلخيص لأهم المؤلفات على جروب المكتبة.