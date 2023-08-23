أكثر 8 فئات معرضة للإصابة بالمتحور الجديد لكورونا EG.5

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان عن تسجيل إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور إيريس EG-5.2 العديد من التساؤولات، أبرزها، من هم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالمتحور الجديد لكورونا؟.

السلالة الجديد “لا تشكل تهديدًا كبيرًا”

وفي هذا الصدد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقرير يفيد أن المتحور يمثل مصدرًا للقلق خصوصًا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هي الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن أن السلالة الجديد "لا تشكل تهديدًا كبيرًا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة".

وحسب خبراء الصحة فإن المتحور الجديد EG.5 يمكن أن ينتشر بشكل أسرع وقد يكون أكثر خطورة في بعض الدول، مشيرين إلى أن أعراضه تظهر قبل أسبوع من إجراء المسحة الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وتعرف هذه الحالة بإسم ما قبل كورونا أو فترة الحضانة، أي يعاني المصاب بأعراض المتحور الجديد EG.5، ولكن نتيجة اختبار كورونا لا تكون إيجابية غير بعد أسبوع من ظهور الأعراض، وخلال تلك الفترة يشعر مرضى فيروس كورونا بالمزيد من التعب وتفاقم الأعراض.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالمتحور الجديد لكورونا EG.5

كبار السن.

من يعانون من ضعف وقصور في الجهاز المناعي.

من يتبع نظام غذائي خال من الخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة.

مرضى السرطان.

مرضى السكر والضغط والأمراض المزمنة.

من لا يتبعون الإجراءات الاحترازية.

من لا يغسلون أيديهم.

من لا يرتدون الكمامات في الأماكن المزدحمة والمواصلات.