أعراض تؤكد إصابتك بمتحور كورونا الجديد

رصدت وزارة الصحة والسكان، خلال الساعات القللية الماضية، أول حالتين مصابين بفيروس كورونا المعروف باسم "EG 5.2"، والذي ظهر مؤخرًا في عدد من دول العالم، حيث تطبق الوزارة برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيا في مصر، والتي من بينها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا.

أصحاب الأمراض المزمنة

ووفقًا لمصادر طبية، يمثل المتحور الجديد مصدرًا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفض، وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة.

أعراض المتحور الجديد 5.EG

فقدان حاستي الشم والتذوق

الحمى، وضيق التنفس

السعال الجاف والشعور بالتعب والإجهاد

آلام العضلات والاحتقان وسيلان الأنف

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس

ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة

غسل اليدين باستمرار

تناول الخضراوات والفاكهة بكثرة والتي تعمل على تعزيز المناعة.

المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

وفي سياق آخر كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال تصريحات متلفزة بالأمس، إن وزارة الصحة أصدرت بيانات حينما بدأ يظهر متحور كورونا الجديد إيجي 5، وتحدثت الوزارة من خلال هذه البيانات التي تؤكد مجموعة من الحقائق العلمية، والتي منها أن هذا المتحور هو واحد من متحورات أوميكرون، ولا يثبت أنه يؤدي إلى مرض أشد، أو يؤدي إلى زيادة في معدلات دخول المستشفيات، أو معدلات الوفيات.