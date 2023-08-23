مهرجان المسرح التجريبى يحتفى بـتشارلى شابلن.. ويقدم 8 ورش مسرحية

بمشاركة 8 عروض عربية

عقد أمس المؤتمر الصحفى الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، والمقرر إقامتة فى الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، برئاسة الدكتور سامح مهران، حيث تقدم للمشاركة فى المهرجان 90 عرضًا مصريًا و87 عرضًا عربيًا و88 عرضًا أجنبيًا، تم الاختيار من بينها للمشاركة فى مسابقته الرسمية، ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على عرض «تشارلي» ليكون عرض افتتاح الدورة الـ30 للمهرجان، عن حياة أحد أهم آباء السينما فى العالم، وهو بطولة محمد فهيم فى دور «تشارلى شابلن»، نور قدرى، أيمن الشيوى، عماد إسماعيل ومن تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهى والذى سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

كما وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريًا، تقدموا بطلبات للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: عرض «الرجل الذى أكله الورق» عن قصة «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضرى، وعرض «من أجل الجنة إيكاروس» كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكى، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسى، وأخرجه أحمد عزت الألفي.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض «فريدا» للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحى الحديث، صممته وأخرجته سالى أحمد.

وتضم لجنة مشاهدة العروض المصرية كلًا من: د. رانيا فتح الله، د. محمد زعيمة، أحمد خميس، أحمد عبدالرازق أبو العلا، رنا عبدالقوى، عبير على، محمد الروبى، د. ياسر علام، د. عمرو دوارة، بالإضافة إلى زيزى المصرى مقررًا للجنة.

وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيًا تقدموا بطلبات للمشاركة فى المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والتى تضم: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعى منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوى مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، أعلنت عن إقامة 8 ورش فى العناصر المسرحية المختلفة خلال الدورة الثلاثين، هي: ورشة «رسم وبناء الشخصية» ويقدمها الفنان لوك لينر، وورشة «تقنية Meisner» ويقدمها الفنان «نديم»، وورشة «بروڤة ممتدة» وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة «مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي» وتقدمها الفنانة داليا صبور، وورشة «تنمية مصادر التمويل» ويقدمها المخرج أحمد العطار، وورشة «موسيقى الجسد والمسرح» تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج»، وورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل» وتقدمها الدكتورة إنجى البستاوى، وورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي» ويقدمها الفنان رمزى لينر.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة فى إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور فى مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات فى المشهد المسرحى، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحى فى مصر والبلاد العربية.