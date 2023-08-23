الرئيس الصيني: نتطلع للعمل مع قادة بريكس لحوكمة عالمية أكثر عدلًا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه يتطلع إلى العمل مع قادة دول مجموعة بريكس لمناقشة خطط تضامنها وتطويرها في العصر الجديد والعمل من أجل قمة مثمرة والسعي من أجل حوكمة عالمية أكثر عدلًا وإنصافًا.

وأضاف الرئيس شي، خلال لقائه مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، حيث يحضر القمة الـ15 لمجموعة بريكس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أنه في السنوات الأخيرة، وتمسكا بروح بريكس المتمثلة في الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، كتبت دول "بريكس" قصة رائعة عن التنمية المشتركة لدول ذات أنظمة وثقافات ومناطق مختلفة.. مثمنًا التحضيرات الدقيقة لجنوب أفريقيا من أجل قمة "بريكس".

بدوره، قال رامافوزا إن العالم اليوم يواجه العديد من التحديات الشديدة والمعقدة بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية وأزمة الطاقة موضحا أن دول الجنوب العالمي بما في ذلك جنوب أفريقيا تأمل في تعزيز التضامن والتعاون مع الصين لمواجهة التحديات معا بشكل أفضل وتعزيز إقامة نظام دولي أكثر مساواة وعدلا وعقلانية كما شكر الصين على دعمها لجنوب أفريقيا في استضافة قمة بريكس ناجحة.

واعرب عن استعداد بلاده للعمل مع دول "بريكس" للدفاع بقوة نحو التعددية وتعزيز إصلاح نظام الحوكمة العالمية وحماية المصالح المشتركة للدول النامية.

محادثات بين الرئيس شي والرئيس رامافوزا

وذكر بيان مشترك بين الصين وجنوب إفريقيا بعد محادثات بين الرئيس شي والرئيس رامافوزا، أن الجانبين اتفقا على أن تعاون "بريكس" أساسي لتحقيق نظام حوكمة عالمي أكثر تمثيلا وإنصافا وتعزيز نمو اقتصادي عالمي أكثر شمولا" .. مضيفا أن "اتفق الجانبان على مواصلة دعم تطوير بريكس في جميع ركائز التعاون الثلاث والتعاون مع جميع أعضاء "بريكس" لتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات وتحقيق تقدم فيما يتعلق بتوسيع عضوية بريكس".

وتابع البيان أن "الصين تدعم جنوب أفريقيا كدولة رئيسة لمجموعة "بريكس" هذا العام والتواصل مع أفريقيا والجنوب العالمي وتتمنى النجاح للقمة الـ15 لمجموعة بريكس".

يذكر أن مصطلح "بريكس" هو اختصار مكون من الأحرف الأولى من أسماء خمسة اقتصادات ناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتولت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة بريكس في الأول من يناير 2023.