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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس جنوب إفريقيا: قمة بريكس تبحث تعزيز التنمية الاقتصادية

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن شراكة بريكس تعد محركا أساسيا للنمو العالمي، مؤكدًا أن قمة بريكس تبحث تعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفًا: نسعى إلى ضم أعضاء جدد للتكتل. 

 

قمة بريكس

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، أن الفقر وانعدام المساواة أكبر التحديات التي تواجهنا، وأننا نواجه تحديات تغير المناخ ونسعى لمستقبل منخفض الكربون، وملتزمون بالعمل معا من أجل نمو الدول الأفريقية.

قمة بريكس

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة مجموعة دول بريكس في جوهانسبرج، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا، في مسعى لترسيخ دورها بالنظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة بريكس، اليوم الأربعاء، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

 

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