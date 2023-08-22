جنوب إفريقيا: نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع"بريكس"

أفاد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، اليوم الثلاثاء، بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة "بريكس".

وقال سوكلال، إن جنوب إفريقيا نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع المجموعة".

وأضاف سفير جنوب إفريقيا، سنقوم بتقديم تقريرًا إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضًا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة".

ويذكر أن انطلقت بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ"بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس الجاري.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.