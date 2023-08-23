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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين خلال قمة بريكس: الدول الغربية تسعى لفرض هيمنتها على الساحة الدولية

بوتين
بوتين

 

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء أن الدول الغربية تسعى لفرض الهيمنة على الساحة الدولية الأمر الذى أدى إلى اندلاع الأزمة الأوكرانية.

 

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وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لقمة مجموعة بريكس بجوهانسبرج، عبر الفيديو كونفرانس، :" إن روسيا تؤيد فكرة العالم متعدد الأقطاب القائم على المرجعية الدولية والعدالة والمساواة "، لافتا إلى أن "أهم أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة هو وقف معاناة شعب دونباس"، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم.

وأضاف أن مجموعة (بريكس) أثبتت أهميتها على الساحة العالمية وجميع أعضائها يدعمون تشكيل عالم متعدد الأقطاب، لافتا إلى أنه :"آن الأوان في إطار "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون إجراء الحوار بشأن التبادل الثقافي والحضاري.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن تعاون موسكو ضمن (بريكس) يشمل عددا كبيرا من المجالات من بينها التجارة والنقل، لافتا إلى أنه حان الوقت لإنشاء لجنة تطوير قطاع النقل في إطار (بريكس)، كما أن من أولويات روسيا تطوير طريق (الشمال - والجنوب).

وتابع :"نخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية في روسيا وعدد من دول "بريكس" خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام المقبل، والقمة المقبلة عام 2024 سوف تجري في مدينة قازان الروسية.

وأكد بوتين أن من أولويات روسيا توسيع التعاون في قطاعات الطب والعلوم، مشددا على أن التعددية الحضارية تلعب دورا هاما في هذا المسار.

وقال بوتين إن روسيا ستستمر في المساهمة في تقوية الاتصالات الرياضية والشبابية والثقافية، كما أنه من المقرر إجراء ألعاب رياضية ضمن "بريكس" في يونيو 2024.

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