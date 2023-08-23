وكيل تعليم الغربية يعلن استمرار برنامج أساسيات الكهرباء العملية

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن استمرار برنامج "أساسيات الكهرباء العملية طريقك إلى تصميم وبرمجة الروبوت"، والذي يتم بقاعة التنمية المهنية بطنطا، وذلك ضمن الأنشطة التربوية الهادفة التي تتم خلال الإجازة الصيفية، بإشراف كلا من إدارة التدريب، وإدارة الموهوبين، والتعليم الفني بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة إن برنامج أساسيات الكهرباء العملية، يتم تنفيذه بمعدل يومين أسبوعيًا ولمدة شهر، والذي يتم داخل قاعة التنمية المهنية بطنطا، مقدما الشكر والتقدير لهيئة الإشراف والتنفيذ، ومتمنيًا التوفيق للجميع، وتحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.