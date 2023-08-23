الغرفة التجارية بالسويس تنفي وجود مبادرات بينها وبين أفراد خارج المجلس

نفت الغرفة التجارية بالسويس، اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، بشأن وجود مبادرات بينها وبين أفراد خارج المجلس.

وأضافت الغرفة: “ننفي وجود تلك المبادرة وأن مجئ هذه السيدة كان بناءً على طلبها، واستقبالها هو الأمر الطبيعي والمعتاد حسب سياسة مجلس إدارة الغرفة باستقبال أي فرد أو أي تاجر دون استثناء، وذلك للاستماع إلى كل المشاكل وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالقطاعات التجارية والصناعية”.

وأوضحت الغرفة التجارية بالسويس: “بعد استقبالها وعرض أفكارها فقد طلب منها مجلس إدارة الغرفة الرجوع إلى مجلس سيدات الأعمال والذي من ضمن أهدافه عرض وتنفيذ كل أي مبادرة تخص السيدة المصرية داخل محافظة السويس والتركيز على قطاع الأعمال بالسويس”.

وتابع: “وفي نهاية ذلك اللقاء طلبت السيدة صورة لها مع رئيس مجلس إدارة الغرفة هذه الصورة التي تم الإدعاء من خلالها بوجود مبادرة داخل الغرفة.

وأكدت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة السويس، أنها تقف على مسافة واحدة بينها وبين كل الأطراف دون أي استثناء وأن هدفها فقط هو الصالح العام للمواطن السويسي ومنتسبي الغرفة.