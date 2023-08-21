الغرفة التجارية بدمياط: حل مشاكل مستوردي القشرة خلال أيام

عقد محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة كل من سمير شطا نائب رئيس الغرفة، وسلامة الجحر عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة الأثاث، ومسعد الرداد عضو مجلس الإدارة، ومحمد مصطفى موسى عضو مجلس الادارة ، واحمد امين عبد الغني امين عام الغرفة التجارية، وأحمد والي مستشار الغرفة التجارية.

مناقشة المشاكل المتعلقة باستخراج شحنات القشرة

وحضر الاجتماع ثروت فهمي محمد الدعدع مدير عام الوارد بميناء دمياط ، ووليد أحمد السعيد بلال مدير مجمع الوارد بميناء دمياط ، وبحضور محمد أبو النجا مستورد قشرة ، وايمن مرعي مستورد قشرة، وعلي عرنسة مستورد قشرة، وذلك لمناقشة المشاكل المتعلقة باستخراج شحنات القشرة المستوردة من ميناء العين السخنة والموجودة بالميناء لأكثر من ثلاثة شهور والتي يواجهها المستوردين خلال هذه الايام ، وفي استجابة من قيادات الميناء اقر ثروت فهمي بصدور قرار من رئيس مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة فنية يتم إيفادها لميناء العين السخنة .

للتعريف بكل التفاصيل الفنية في قطاع القشرة تحديدا لوضع أسس التعامل مع هذا الصنف وقد أكد فايد لمستوردي القشرة أنه سيتم خلال يومين إلى ثلاثة أيام على الأكثر بحل جميع مشاكل قطاع القشرة حسب ما أفاد ميناء السخنة بقرب انتهاء الأزمة.