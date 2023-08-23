أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2250 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2275 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2600 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2383 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1950 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1516 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1300 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 975 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18200 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1899 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب العالمية



وجاءت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأونصة مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد أسعار الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.5% إلى 1902.50 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1932.30 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007.

ويتحول التركيز الآن إلى كلمة كل من كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة.