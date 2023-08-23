ميركاتو الدوري المصري.. الأهلي يتصدر والزمالك يشاهد مسلسل الصفقات

تترقب جماهير الكرة المصرية عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2023 ـ 2024، فتنتظر مشاهدة صفقات الأندية المصرية بصفه عامة، بعد تدعيمات كل منهم بالميركاتو الصيفي.

وتنتظر جماهير الأهلي بصفه خاصة، مشاهدة صفقات المارد الأحمر الجديدة، التى أبرمها خلال الفترة الأخيرة، وتتشوق مشاهدة الفريق الأول بدماء جديدة ماذا سيفعل خلال مشاركاته بمختلف البطولات المحلية( الدوري وكأس مصر) والإفريقية (دوري أبطال إفريقيا)، بجانب المسابقة العالمية( كأس العالم للأندية).

صفقات الأهلي حتى الآن

واشتغل مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي على تدعيمات صفوف الفريق الأول وفقا لمتطلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، وهو ما شهدته جماهير القلعة الحمراء فى الفترة الأخيرة من صفقات.

وترصد بوابة الوفد ميركاتو الأهلي الصيفي حتى الآن، والبداية كانت بتجديد عقد رباعي الفريق حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بالإضافة إلى التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي السابق فى عقد يمتد حتى 2028، فى صفقة من العيار الثقيل، هزت الوسط الكروى المصري، نظرا إلى أنه كان يرتدى قميص الزمالك سابقا، كما نجح فى الحصول على خدمات المغربي رضا سليم قادما من نادى الجيش الملكى فى عقد يمتد حتى 2027.

الراحلون عن الأهلي

وفى إحدى القرارات التى لم يكن يتوقعها جماهير الأهلي، قرر مارسيل كولر الاستغناء عن أيمن أشرف مدافع الفريق، نظرا لأسباب فنية، ليرحل عن جدران القلعة الحمراء إلى صفوف نادى البنك الأهلي لدى موسمين.

ونجح المسئولون عن ملف التعاقدات فى فسخ التعاقد بالتراضي مع لاعب الأحمر لويس ميكيسوني ليرحل إلى صفوف سيما التنزاني وبورنو سافيو ليغادر إلى نادى بوليفار البوليفي بصفة نهائية.

وانتقل شادي حسين مهاجم الأهلي السابق إلى صفوف نادى زد، لمدة 3 مواسم، بجانب رحيل الحارس علي لطفى لمدة 4 مواسم.

ورحل لاعب خط الوسط محمد محمود إلى نادي فيوتشر بصفة دائمة إلى حتى عام 2027، فيما غادر محمد شريف إلى نادى الخليج السعودي لمدة موسمين حتى عام 2025.

وحصل مسؤولو التعاقدات بنادى زد على لاعبين الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة، حيث تمكن من الحصول على توقيع محمد أشرف، مصطفى فوزي، مصطفى سعد ميسي، أحمد سيد عبد النبي، حمدي ياسر.

كما شهد ميركاتو الأهلي الصيفي رحيل حمدى فتحى لاعب وسط الميدان إلى نادى الوكرة القطري حتى عام 2027، بجانب إنهاء عقد سعد سمير بالتراضى، ورحيل محمود وحيد الظهير الأيسر إلى صفوف سموحة لمدة 3 مواسم، ومصطفى البدري لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

صفقات الزمالك

وتعيش جماهير نادى الزمالك، حالة من الغضب الشديد فى الأونة الأخيرة، بعد الأحداث التى شهدها الفارس الأبيض من حجز أرصدة النادى، ومغادرة نجوم الفريق وأبرزهم طارق حامد وإمام عاشور، مرورا بالحكم القضائي على رئيس النادى بالحبس، وأخيرا عدم نجاح مفاوضات التجديد مع اللاعبين الحاليين، بالاضافة الى أزمة شيكابالا الأخيرة مع بعض مسؤولى القلعة البيضاء.

فلم يسطع مسؤولو التعاقدات بنادى الزمالك، فى إبرام التعاقد مع أى صفقة حتى الأن، نظرا للحجز على أرصدة النادى.

الراحلون عن الزمالك

ورحل من صفوف الزمالك اللاعبين يوسف أسامة نبيه،و سيف فاروق جعفر، إلى نادى بيراميدز فى صفقة انتقالية غير متوقعة بعدما لم يستطيع الأبيض الوصول إلى إتفاق مع الثنائي للتجديد.

وغادر الثنائي أحمد عيد، وأحمد أيمن منصور إلى صفوف المصري البورسعيدي فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.