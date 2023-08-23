سعر الريال القطري أمام الجنيه اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.

سعر الريال القطري:

سجل سعر الريال القطري في بعض البنوك كالتالي: وصل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع، سعر الريال القطري في بنك مصر 8.09 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري في بنك الإسكندرية 7.88 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال القطري في البنك المصري الخليجي 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، سعر الريال القطري في بنك قطر الوطني 7.88 جنيه للشراء و8.51 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، 99.35 جنيه للشراء، 100.29 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.99 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.69 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 98.09 جنيه للشراء، و100.70 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 100.04 جنيه للشراء، 100.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.63 جنيه للبيع.

الريال السعودي:

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95 للشراء، 8.25 جنيه للبيع.