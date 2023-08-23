الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تباين سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء

بوابة الوفد الإلكترونية

تباينت أسعار صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، بالبنوك العاملة في مصر، مع بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 23 أغسطس.

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أسعار صرف العملات العربية فى التعاملات المسائية

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سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك ومحال الصرافة

 

الريال السعودي:

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95  للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري:

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

  أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 99.27 جنيه للشراء، 100.23 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.90  جنيه للشراء، و100.55 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30  جنيه للشراء، و 100.56 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.95 جنيه للشراء، 100.23 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48  للشراء، 100.55 جنيه للبيع.

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