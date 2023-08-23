الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة.. رياح تقتلع اللوحات الإعلانية وسيول تغمر الشوارع

عاصفة شديدة تضرب
عاصفة شديدة تضرب مكة

 

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو "مخيفة" توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.

txt

تعليق الدراسة في مدارس جميع مكة لهذا السبب

txt

الآداب التي يستحب مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

ونشر حساب "طقس" الموثق في منصة "إكس"، المختص بال‏‏‏متابعة اليومية لأخبار الأمطار في السعودية والخليج، مقاطع فيديو للعاصفة في مكة، حيث أظهر مقطع فيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها، إذ تطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.

 

وأبانت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.

 

ووثق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة، فيما أظهر مقطع آخر عصفا رعديا قويا وغزيرا في مشعر عرفات.

 

كما تم توثيق لقطات جميلة للبرق على برج الساعة.

مواد متعلقة

تعليق الدراسة في مدارس جميع مكة لهذا السبب

وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.. آخر موعد للتقديم

انطلاق أعمال المؤتمر الاسلامي الدولي "تواصل وتكامل" في مكة المكرمة