تعليق الدراسة في مدارس جميع مكة لهذا السبب

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية فى جميع مدارس ‎تعليم اليوم الأربعاء، وذلك ‏بناءً على ما ورد من المركز الوطنى للأرصاد حول الحالة الجوية غير المستقرة وحرصا من الإدارة على سلامة الجميع من خلال التأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية "واس".

وأوضحت أنه تقرر تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل الصباحية والمسائية.

يذكر أن أمطار متوسطة إلى غزيرة تساقطت على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي أثناء صلاة المغرب أمس الثلاثاء.

إنذار أحمر

وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه تم رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر) من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات ( الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات ).

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.

وفى سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.