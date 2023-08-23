إنجي المقدم تلفت الأنظار على الشاطئ.. الطابع البدوي يسيطر على اللوك

شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بعض اللقطات، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية علي البحر وتألقها بفستان مبهج ومميز.

الفنانة إنجي المقدم

وبدت إنجي المقدم بفستان قصير، تميز بألوانه الصيفية المتوهجة، كالأحمر والبرتقالي وأيضًا الفوشيا والبنفسجي، وكان بقصة A line، ويكون محدد أسفل منطقة الصدر مباشرةً؛ ليبرز رشاقتها وقوامها المثالي.

الفنانة إنجي المقدم

وانتعلت إنجي سليبر مسطح بألوان الصيف، كالأحمر والبرتقالي والأصفر، كما حملت حقيبة كبيرة الحجم ذات الطابع البدوي بألوانها المتعددة، وفي يدها أيضًا كلاتش باللون الفوشيا.

وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة، فضمت عقد طبقتين، وساعة كبيرة الحجم باللون الفضي، مع خاتم رقيق في يدها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر عادية، فتركته يتدلى على الجانبين، وزينته بقبعة من الخوص باللون البيج؛ لتتماشى مع الأجواء الصيفية وتضيف لمسه جذابه للوك، وإرتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم، ولم تبالغ في وضع المكياج، فإكتفت بأحمر شفاه باللون الوردي الطبيعي.