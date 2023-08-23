تذبذب أسعار زيت الطعام صباح اليوم الأربعاء.. والخام بـ42000 جنيه

أسعار زيت الطعام.. شهدت أسعار زيت الطعام خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة استقرارًا، وخيم الثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، حيث تتراوح ما بين 62 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، خلال افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بطنطا، إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، منوها بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها لافتا إلى أن أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات، فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لمختلف السلع كخدمة لحظية للوقوف على أخر المستجدات السعرية، لاسيما زيت الطعام الزي ارتفع خلال الشهور الماضية من بداية عام 2023 حتى الأن، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر زيت الذرة الخام

زيت الطعام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 42،000 جنيه للطن.

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 50،000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 47،000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 49،000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 47،500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.