الرعاية الصحية بالأقصر: 115 ألف خدمة طبية قدمتها وحدة طب أسرة الرزيقات بحري

تقدم وحدة طب أسرة « الرزيقات بحري» بالأقصر، العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فرع الأقصر إن الوحدة تخدم حوالي 16090فرد، وقدمت الوحدة 115799 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظه الأقصر.

تتضمن الخدمات التي تقدمها الوحدة:-

▪️عيادة طب الأسرة

▪️الفحص الطبي الشامل

▪️عيادة الأسنان

▪️عيادة تنظيم الأسرة

▪️خدمات المعمل

▪️خدمات أشعة الأسنان

▪️التطعيمات، رعاية الطفل

▪️الإسعافات الأولية

▪️الصيدلية

▪️ خدمات الطب الوقائى

▪️متابعة الأطفال الأصحاء

▪️مبادرات ١٠٠ مليون صحة

▪️التثقيف الصحي

وذكرت الهيئة أن الوحدة تقدم الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا



وأوضحت أنه لحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئه الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.