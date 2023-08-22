أعراض المتحور الجديد لكورونا EG.5 بعد ظهوره في مصر

تسبب ظهور المتحور الجديد لكورونا "إيريس" والمعروف بـ "إي جي 5" في حالة من الرعب والاستياء بين جموع المواطنين، لاسيما بعد إعلان وزارة الصحة والسكان إن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوى تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور إيريس EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

وحسب خبراء الصحة فإن المتحور الجديد EG.5 يمكن أن ينتشر بشكل أسرع وقد يكون أكثر خطورة في بعض الدول، مشيرين إلى أن أعراضه تظهر قبل أسبوع من إجراء المسحة الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وتعرف هذه الحالة بإسم ما قبل كورونا أو فترة الحضانة، أي يعاني المصاب بأعراض المتحور الجديد EG.5، ولكن نتيجة اختبار كورونا لا تكون إيجابية غير بعد أسبوع من ظهور الأعراض، وخلال تلك الفترة يشعر مرضى فيروس كورونا بالمزيد من التعب وتفاقم الأعراض.

وتنشر “بوابة الوفد” في سياق التقرير التالي أعراض المتحور الجديد لكورونا EG.5:

أعراض المتحور الجديد لكورونا

الحمى، التي تعتبر من أبرز الأعراض الشائعة للإصابة بـ متحور كورونا الجديد.

فقدان حاستي الشم والتذوق أو إحداث بعض التأثيرات بهما.

الاحتقان وسيلان الأنف.

ضيق التنفس وخاصة أثناء النشاط البدني أو القيام ببعض الأنشطة التي تتطلب المزيد من المجهود.

آلام العضلات الذي يؤدي إلى الشعور بالمزيد من الانزعاج.

السعال الجاف سواء إن كان مستمرا أو متقطعا.

الشعور بالتعب والإجهاد ونقص الطاقة وعدم الراحة.

حدوث التهاب وحكة بالحلق ومن ثم الشعور بالألم.