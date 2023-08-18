أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيل الزيادة.. 10 مليارات جنيه تتحملهم الدولة

راعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، البُعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب دول العالم كافة، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكانت الدول النامية المتضرر الأكبر في هذه الأزمات، ما انعكس بالسلب على مواطنيها.

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وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء خلال هذه الفترة، طبقا لخطة الدولة برفع الدعم عن الكهرباء؛ وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأعلن مجلس الوزراء، أنه تم تثبيت أسعار الكهرباء، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة، 6 أشهر أخرى؛ ليتم تطبيق الزيادة الجديدة أول يناير 2024، ويتم تحصيل فاتورة فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.

أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيل الزيادة

وتعتبر هذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، حيث أعلن مجلس الوزراء يونيو العام الماضي 2022 إرجاء زيادة أسعار الكهرباء حتى أول يناير 2023 ثم قرر تأجيل الزيادة حتى 30 يونيو 2023؛ نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.

الدولة تتحمل 35 مليار جنيه

وكلف تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء خلال الفترة السابقة الدولة ما يزيد على 25 مليار جنيه؛ وذلك بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، وهذه الأشهر فقط حتى اول يناير سيكلف الدولة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه إضافية ليصل المبلغ عن العام ونصف الذى تم فيه تأجيل الزيادة الى حوالى 35 مليار جنيه .

والأسعار الحالية هي:

الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها 48 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها 58 قرشًا،

الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها 106 قروش.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها 128 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات، سعرها 140 قرشًا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسعرها كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.

رسوم خدمة العملاء

الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.