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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد قرار تأجيل زيادة الكهرباء.. نصائح ضرورية لترشيد فاتورة الاستهلاك

ترشيد فاتورة الكهرباء
ترشيد فاتورة الكهرباء

استكمالًا لمساعي الدولة لرفع العبء والتخفيف على المواطنين، نظرًا للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، قرر مجلس الوزراء أمس، تثبيت أسعار بيع الكهرباء ومد تطبيق الزيادة المقررة لمدة 6 أشهر جديدة، وبذلك تكون الحكومة أجلت زيادة الكهرباء لمدة 18 شهرًا، ففي 15 يونيو 2022، أعلن رئيس الوزراء تأجيل تطبيق زيادة الكهرباء لمدة 6 أشهر، ليتم الإعلان عن تأجيلها مرة ثانية في أول نوفمبر 2022، ليكون قرار أمس هو التأجيل الثالث على التوالي.

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أسعار شرائح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية

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أسعار شرائح الكهرباء حتى يناير المقبل

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" نصائح مهمة وضرورية يجب اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل تكلفة فاتورة الكهرباء الشهرية وأيضًا لتخفيف الأحمال.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

غلق أبواب الثلاجة والديب فريزر جيدًا، وترك مسافة لا تقل عن 15 سم بينهما وبين الحائط للتهوية.

تجنب فتح وغلق أبواب الثلاجة والفريزر إلا للضرورة.

غلق باب الغرفة والشبابيك أثناء استخدام التكيف.

الصيانة الدورية للتكيفات.

غلق الأنوار والأجهزة غير الضرورية.

نزع فيشة أي جهاز غير مستخدم من الكهرباء ومن بينها شاحن التليفون المحمول.

عدم استخدام الفرن الكهربائي والغلاية الكهربائية والاستعاضة عنهم بالتسخين التقليدي.

اللجوء لاستخدام اللمبات الموفرة للطاقة.

 

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