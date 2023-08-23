عاجل
عالم الآثار سليم حسن شخصية معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ55 مفاجأة في حالة الطقس اليوم الأربعاء
الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي

تقام اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، فيلعب فريق سبارتاك ترنافا السلوفاكي ونظيره دنييرو الأوكراني، بالاضافة الى لقاء أستون فيلا الإنجليزي وهيبرنيان الإسكوتلاندي ضمن المواجهات التمهيدية المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

 

txt

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد مباراة فيورنتينا ووست هام والقنوات الناقلة

txt

أستون فيلا يتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد صراع شرس

 

txt

وست هام وفيورنتينا يتأهلان إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

txt

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد مباراة فيورنتينا ووست هام والقنوات الناقلة

 

مباراة سبارتاك ترنافا السلوفاكي ونظيره دنييرو الأوكراني 

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي سبارتاك ترنافا السلوفاكي، ونظيره دنييرو الأوكراني فى تمام الساعة السابعة و النصف مساء اليوم على ملعب أنتونا مالاتينسكيو.

 

مباراة أستون فيلا الإنجليزي وهيبرنيان الإسكوتلاندي 

وتقرر انطلاق صافرة مباراة أستون فيلا الإنجليزي ونظيره هيبرنيان الإسكوتلاندي، فى تمام الساعة الثامنة الا الربع بتوقيت مصر و السعودية، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب ايستر رود ستاديوم، ضمن المباريات المؤهلة لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الاوروبي.

 