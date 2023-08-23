جدول مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

تقام اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، فيلعب فريق سبارتاك ترنافا السلوفاكي ونظيره دنييرو الأوكراني، بالاضافة الى لقاء أستون فيلا الإنجليزي وهيبرنيان الإسكوتلاندي ضمن المواجهات التمهيدية المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

مباراة سبارتاك ترنافا السلوفاكي ونظيره دنييرو الأوكراني

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي سبارتاك ترنافا السلوفاكي، ونظيره دنييرو الأوكراني فى تمام الساعة السابعة و النصف مساء اليوم على ملعب أنتونا مالاتينسكيو.

مباراة أستون فيلا الإنجليزي وهيبرنيان الإسكوتلاندي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة أستون فيلا الإنجليزي ونظيره هيبرنيان الإسكوتلاندي، فى تمام الساعة الثامنة الا الربع بتوقيت مصر و السعودية، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب ايستر رود ستاديوم، ضمن المباريات المؤهلة لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الاوروبي.