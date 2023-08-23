وزير الرياضة: اطمئنوا على مصر بشبابها

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدشين حملة بشبابها لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية ، والتي تعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر.

واستمع وزير الشباب والرياضة من الشباب لاهداف الحملة ، وما ستحققه من توسيع قاعدة الشباب في الاستحقاقات القادمة ، مؤكداً ان الشباب المصري واعي وذو فكر قائلاً :"اطمئنوا على مصر بشبابها".

كما استمع وزير الشباب والرياضة عدداً من الكلمات من شباب الحملة من مختلف محافظات الجمهورية من الصعيد والدلتا ومدن القناة وشمال سيناء ، بالاضافة الي التعرف من الشباب على الاستعدادات القادمة التي سيقوم بها شباب الحملة.

شهد اطلاق الحملة كل من اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد حسن معاون الوزير ، محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر.