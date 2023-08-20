برلماني يطالب بسرعة إيقاف فيلم "باربي" لهذا السبب (شاهد)

كشف نواب من البرلمان عن تحركهم بشكل عاجل لإيقاف عرض الفيلم الأميركي "باربي" في دور العرض المصرية، بعد منعه في عدد من دول العالم، مثل الكويت، ولبنان وعمان وغيرها.

فيلم باربي

النائب محمود عصام موسى يطالب بمنع استمرار عرض فيلم "باربي"

أوضح النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب المصري، من خلال تصريحات له عن أسباب ايقاف عرض الفيلم، قائلاً: "أنه تقدم بسؤال رئيس المجلس، الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع استمرار عرض فيلم "باربي" في مصر، والذي طرح رسميا في السينمات المصرية بتاريخ ١٠ أغسطس الجاري.

فيلم باربي

النائب محمود عصام موسى يوضح أسباب طلبه لإيقاف الفيلم "يروج للمثلية"

أشار النائب محمود عصام موسى، أسباب طلبه إيقاف عرض الفيلم في صالات السينما المصرية، مؤكداً أن هناك تحفظات كثيرة على ترويج الفيلم للمثلية الجنسية، وعدم توافقه مع العادات والتقاليد المصرية، مشدداً على أهمية التحرك تجاه حظر ذلك الفيلم حفاظاً على القيم الأسرية والأخلاق، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وبشكل خاص وزارة الثقافة، توضيح إجراءاتها لإيقاف عرض فيلم "باربي".

فيلم باربي

من ناحية أخرى، يذكر أن عدداً من الدول العربية، اتخذت قرارات بمنع عرض فيلم "باربي"، ومنها الجزائر، ولبنان، والكويت، وجاء في قرارات المنع، أن الفيلم يعمل على تشجيع سلوكيات غير مقبولة، وتشويه لقيم المجتمع، كما يروج للمثلية الجنسية.

