محمد مصيلحي: رفضنا رحيل مابولولو مقابل 70 مليون جنيه

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مستقبل الأنجولي مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.



وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رفضت رحيل مابولولو مقابل ٧٠مليون جنيه. الأهم أن نحافظ على القوام الأساسي".

وأضاف: "فضلت استمرار مابولولو لأنه إضافة قوية للفريق وطارق العشري طلب ضم لاعبين حال قررنا بيعه".

زعم موقف لاعب الفريق إبراهيم حسن قال مصيلحي: " إبراهيم حسن يملك عروضا من اندية مصرية وخارجية ".

وأكمل: "إبراهيم من اللاعبين المميزين وهو يريد أن يكون له فرصة لعب ".

وأتم: " لا يوجد استغناء عنه واذا لم يرحل سيستمر بدون قائمة انتظار، هو متواجد بالقائمة الأولية للفريق ".

مصيلحي: رفض التعاقد مع كهربا في صفقة مروان عطية

كما فجر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مفاجأة حول رفضه التعاقد مع محمود كهربا مهاجم الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال مصيلحي: " مروان عطية انضم للأهلي مقابل ٢٩ مليون جنيه. رحيل مروان جاء بمقابل مالي جيد في وقت مناسب جدا". وكشف: "الأهلي تفاوض معنا لضم مروان عطية عن طريق الخطيب وعدلي القيعي وأمير توفيق في منزلي، وعرضوا علي عمار حمدي ومحمد محمود ومحمود كهربا ضمن الصفقة ".

وأضاف:" رفضت ضم كهربا.كان رأيي وقتها أنه لاعب كبير لكن"في مشاكل ومستحقات والزمالك وانا مش عاوز ادخل طرف، واتقال إن 11 يناير هيترفع الايقاف ومكنتش مصدق، كنت خايف ادخل دوامة ".