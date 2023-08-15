عضو الاتحاد السكندري: نرفض بيع مابولولو

تحدث محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن ملف الراحلين عن صفوف زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال محمد سلامة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "فسخنا التعاقد مع أوستن أوموتو بالتراضي بسبب راتبه العالي إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يفوق إمكانيات الاتحاد السكندري".

وتابع محمد سلامة: "رفضنا بيع هشام صلاح للبنك الأهلي، بسبب رغبة مسئولي البنك في الحصول على خدمات اللاعب في صفقة تبادلية مقابل انضمام لاعبين اثنين لصفوف الاتحاد، ولكننا لا نرغب في الصفقات التبادلية".

وأردف عضو مجلس الاتحاد السكندري: "وصل عرض من أحد أندية الدوري الليبي من أجل التعاقد مع مابولولو، ولكن الصفقة فشلت بسبب عدم جاهزية النادي الليبي على دفع قيمة اللاعب كاش".