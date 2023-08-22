من الثمانينات.. تاريخ طويل للجان والمجالس المعينة في نادي الزمالك

يمر نادي الزمالك بمنعطف خطير في الوقت الراهن بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الإدارة، ويفتح النادي صفحة جديدة مع مجالس الإدارات واللجان المعينة استمرارا لمسلسل أزمات لا تنتهي للقعلة البيضاء.

تاريخ القلعة البيضاء مع اللجان المعينة



إبراهيم فهمي 17 سبتمبر 1987



هو مستشار تولى رئاسة نادي الزمالك بعد إستقالة حسن عامر حتى عدل الأخير عن استقاله

كمال درويش

كمال درويش 1996



حيث قرر عبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة في الرابع من يوليو من عام 1996 حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة جلال إبراهيم

بسبب انسحاب فريق الكرة بالنادي من قمة الدور الثاني أمام الأهلي، وتجميد النشاط الرياضي وتعيين كمال درويش على رأس المجلس.

كمال درويش

مرسي عطاالله أبريل 2006



حيث أصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بحل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور،

وتعيين مجلس جديد برئاسة مرسي عطا الله استمر لمدة عام إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

ممدوح عباس

ممدوح عباس نوفمبر 2008



حيث تولى رئاسة نادي الزمالك بعد أصدار المجلس القومي للرياضة قراراً بحل مجلس إدارة نادي الزمالك

وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، ولكن استمر المجلس إلى عام 2008.

محمد عامر 30 مايو 2009



حيث أصدر المجلس القومي للرياضة قراراً بتعيين لجنة مؤقتة للقلعة البيضاء حتى 25 يوليو 2009 لإدارة الانتخابات برئاسة الدكتور محمد عامر

كمال درويش 2013



كما تولى عطاالله رئاسة نادي الزمالك في أكتوبر عام 2013 بعد أن أسند له طاهر أبو زيد وزير الرياضة مهام إدارة النادي

أحمد بكري

أحمد بكري ديسمبر 2020



حيث عين من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة شئون نادى الزمالك، بعد وقف مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور

عماد عبد العزيز مايو 2021



عين لإدارة رئيس نادي الزمالك بعد وفاة المستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك السابق بعد وفاته متاثرًا بمرض فيروس كورونا



لجنة 2023 في نادي الزمالك





حيث أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبح بيانا رسميا اليوم كشفت فيه تفاصيل المرحلة المقبلة

سواء من يدير نادي الزمالك ومدة هذه المرحلة وموعد الانتخابات المقبلة.

نص بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن المرحلة المقبلة بنادي الزمالك



فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى

وذلك بعد ما تولي المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 – 2025

وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر ،

وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك

وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادى،



وفى هذا الإطار ، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة

والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017،

على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً .

وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة

وأن المصدر الوحيد التى تصدر عنه الاخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.