طريقة عمل الكبسة الحجازية على خطى المطاعم

الكبسة الحجازية من اشهى ابتكارات طرق تحضير كبسة اللحم الشهية، بمكونات بسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها السهلة والطعم الرائع والمميز

الكبسة الحجازية



مقادير الكبسة الحجازية

- البهارات الصحيحة :

ورق غار : 1 ورقة

القرفة : عود

هيل : نصف ملعقة صغيرة

لومي : 2 حبة

- البهارات :

الكزبرة : ملعقة صغيرة

الكمون : ملعقة صغيرة

فلفل ابيض : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

الكركم : ملعقة صغيرة

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج)

- اللحم : 1 كيلو

- الأرز : 2 كوب

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم)

- الثوم : فص

- قشرة البرتقال : ملعقة كبيرة (مقطعة شرائح رفيعة)

- الجزر : 2 حبة (مقطع أصابع رفيعة)

- البطاطس : 2 حبة (صغيرة الحجم)

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 2 حبة (صغيرة الحجم / مفرومة)

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة

- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. ضعي زيت في قدر على النار، ثم أضيفي اللحم والسمن، وقلبي قطع اللحم، ثم أضيفي البصل المقطع، ثم أضيفي البهارات الصحيحة، والثوم.

2. أضيفي البهارات المطحونة، ثم أضيفي قشر البرتقال، والجزر، واللومي. وقلبي.

3. صبي الماء على اللحم حتى يغمره، ثم اتركيه حتى يستوي.

4. أضيفي صلصة الطماطم، وحبات البطاطس الصغيرة، وقرن الفلفل الأخضر الحار، وشرائح من الطماطم.

5. أضيفي الأرز المغسول والمصفى على باقي المكونات، وغطي القدر وخففي النار حتى يستوي.

6. أضيفي ملعقة كبيرة من السمن، وقشر البرتقال، وشرائح من الجزر على وجه الأرز.

7. اخلطي ماء الورد مع الزعفران، وصبيه على الأرز.

8. ضعي الكبسة بطبق التقديم، وزيني بحسب الرغبة وقدميها ساخنة.