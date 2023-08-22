هشام يكن يجدد عضويته بنادي الزمالك بعد رحيل المجلس

حرص هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على التواجد بمقر النادي الأبيض اليوم لتجديد عضويته بالنادي.

وجاء ظهور هشام يكن داخل النادي بعد غياب طويل، وذلك بعد إستقالة مجلس غدارةالنادي برئاسة مرتضى منصور.

وكان يكن قد دخل في خلاف قوي مع مرتضى منصور خلال تواجده كرئيس للنادي، إبتعد فيها هشام يكن عن التواجد داخل مقر الزمالك.

لجنة الزمالك تعقد جلسة مع الضرائب لرفع الحجز عن الأرصدة

على جانب آخر إجتمعت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع مسئولي مصلحة الضرائب لبحث جدول ديون النادي لرفع الحجز على الأرصدة البنكية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب قد قدم استقالته إلى وزارة الشباب والرياضة بسبب الأزمات المالية الطاحنة في الفترة الأخيرة.

تواجد اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، في مقر القلعة البيضاء قبل قليل من أجل إتمام إجراءات تسلم النادي بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد كلفت لجنة ثلاثية مكونة من، اللواء حسن موسي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا النشاط الرياضي، بإدارة شئون النادي.