وزير النقل يوافق على إقامة محطة سكة حديد بمدينة “سلام مصر”

وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على طلب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الخاص بإقامة محطة سكة حديد بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة، وتزويدها بجميع الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين.





ويأتي ذلك خلال جولة تفقد فيها وزيرالنقل، ويرافقه محافظ بورسعيد، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتجديد خط السكة الحديد (الفردان - بئر العبد - وصلة ميناء شرق بورسعيد)، بحضور الجهات المعنية.



وتقوم الوزارة بإنشاء محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، وتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

مدينة سلام مصر

هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة بورسعيد، وتتبع إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 589 لسنة 2019، تقع في شبه جزيرة سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، أنشئت لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس بحيث تستهدف إستيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع اكتمال نموها وتستهدف الحكومة المصرية تطوير المرحلة الأولى للمدينة بمسطح يتجاوز 3000 فدان على الأقل حتى 2023.

جدير بالذكر، أن المساحة الإجمالية لمدينة سلام - شرق بورسعيد الجديدة تبلغ 16000 ألف فدان وتتوقع أن تستوعب عددا من السكان يقدر بحوالي 1.250.000 نسمة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 205 أفدنة، حيث جار الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعي شاملة أعمال المرافق والخدمات بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم.