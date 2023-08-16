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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق تصدر حكم بالقبض على وزير النقل السابق كاظم الحمامي

كاظم الحمامي
كاظم الحمامي

أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمر بالقبض على وزير النقل السابق كاظم الحمامي، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

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وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبد الأمير علاوي و3 مقربين من مصطفى الكاظمي.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، مذكرات القبض شملت علاوي بصفته وزير مالية حكومة الكاظمي، ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات في الأسابيع الأخيرة من الحكومة السابقة.

 

كما صدرت مذكرة قبض بحق مشرع عباس صديق الكاظمي المقرب ومستشاره السياسي الخاص، بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.

 

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